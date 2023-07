Mecz reprezentacji przerwany. Niecodzienny powód. To się nie zdarza

Towarzyski mecz piłkarski kobiecych drużyn Irlandii i Kolumbii, które przygotowują się do mistrzostw świata, został przerwany w Brisbane po 20 minutach z zaskakującego powodu. Mecz nie został dokończony z powodu... zbyt ostrej gry. Uznano, że w meczu towarzyskim to ostrość nadmierna i grozi urazami. Kolumbia oraz Irlandia czekają w Australii na start kobiecego mundialu, nastąpi to 20 lipca.