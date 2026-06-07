Mecz przerwany. Przerażające sceny z Eriksenem. Tak zareagowała szatnia

Christian Eriksen swoją karierą zasłużył na wielkie uznanie ze strony piłkarskiej społeczności. Wydaje się jednak, że Duńczyk po latach będzie kojarzony niestety z przykrymi wydarzeniami. Mowa przede wszystkim o tym, co wydarzyło się w meczu reprezentacji Danii na Euro 2020.

Wówczas środkowy pomocnik zemdlał w trakcie spotkania i musiał być reanimowany. Ostatecznie na całe szczęście wyszedł z tego cało i wrócił do gry na wysokim poziomie. Niestety pięciu latach historia się powtórzyła. Tym razem w meczu towarzyskim między Danią i Ukrainą.

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Eriksen znów upadł na murawę i na krótko stracił przytomność. Służby medyczne błyskawicznie ruszyły na ratunek pomocnikowi. Na całe szczęście ponowie skończyło się na strachu. Tym razem 34-latek opuścił boisko o własnych siłach. Mecz został przerwany, a w szatni zapanowała ulga.

- Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. Pojadę do niego, jak tylko będę miał okazję. Czuję, że muszę się z nim spotkać i porozmawiać. To człowiek, który wiele dla mnie znaczy - mówił zaraz po meczu selekcjoner reprezentacji Danii cytowany przez portal "sport.tv2.dk".

- Najważniejsze, że Christian ma się dobrze. Poszliśmy do szatni i trochę tam porozmawialiśmy. Teraz jesteśmy tu na chwilę i możecie sobie swobodnie porozmawiać. Niektórzy mają pytania, inni muszą porozmawiać z rodziną. Niektórzy muszą usiąść i trochę posłuchać. Właściwie jest dobrze - przekazał kapitan Pierre-Emile Hojbjerg.

- Najważniejsze, że reakcja była dobra i że lekarze mają sytuację pod kontrolą. I że zawodnicy okazali szacunek, i że kibice okazali ogromny szacunek. Wszystko skończyło się najlepiej, jak mogło - biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło. Jesteśmy za to wszyscy głęboko wdzięczni i to jest najważniejsze - podsumował Duńczyk.

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Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press