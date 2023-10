W poniedziałek o 19:15 w Brukseli doszło do zamachu, w którym życie straciło dwóch kibiców reprezentacji Szwecji , a jeden został ciężko ranny. 45-letni sprawca został uchwycony dopiero w godzinach porannych w kawiarni w dzielnicy Schaerbeek. O 20:45 w stolicy Belgii rozpoczął się mecz Belgii ze Szwecją. W pierwszej połowie na trybunach wyczuwalna była atmosfera strachu , niektórzy kibice opuszczali stadion, choć spiker prosił, by tego nie robić - stadion był zdaniem władz wtedy najbezpieczniejszym miejscem w mieście.

Oczekiwanie na decyzję UEFA. Czy nakaże wznowienie meczu Belgia - Szwecja?

Zgodnie z przepisami UEFA przerwane mecze należy dokończyć następnego dnia. Jeśli jest to niemożliwe (a piłkarze zakończyli zgrupowanie i wrócili już do klubów), to federacja według przepisów musi wyznaczyć nowy termin. Jeśli to możliwe, spotkanie powinno się odbyć na tym samym stadionie. W szczególnych przypadkach rozważa się przeniesienie na inny obiekt.