Mecz Polska - Czechy ma wielką wagę. Trzeba już patrzeć na mundial

Polska w piątkowy, zimny wieczór w Warszawie, zmierzy się z Czechami w ramach ostatniego meczu eliminacji do mistrzostw Europy 2024. Biało-Czerwoni, aby marzyć o bezpośrednim awansie, muszą to spotkanie wygrać, ale reszta nie zależy już od nas. Niemniej jednak zwycięstwo będzie też istotne w kontekście... mundialu 2026. Jak wyliczył na Twitterze użytkownik DbAbsur to spotkanie może być niezwykle istotne w kontekście losowania fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie.