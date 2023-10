Mecz Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk odwołany. Długie dyskusje przed decyzją

To miał być hit tego weekendu na zapleczu Ekstraklasy. W Warszawie po latach miały spotkać się dwie wielkie piłkarskie firmy. Pojedynek miał być transmitowany przez Polsat Sport jako "mecz kolejki".

Murawa prawie bez trawy, boisko grząskie

Klub pierwszy komunikat wydał tuż po godzinie 9-tej. "Podejmujemy wszelkie działania mające na celu doprowadzenie murawy do jak najlepszego stanu, umożliwiające rozegranie meczu". Piłkarze Polonii i Lechii czekali jednak na ostateczną decyzję sędziego i delegata. W dyskusję włączyli się trenerzy i kapitanowie obu drużyn. O 11.30 podjęto decyzję o przełożeniu spotkania na inny termin.

Passa Polonii, kontuzja kapitana Lechii

Lechia gra w kratkę i pewnością poniżej oczekiwań. Ostatni raz wygrała przed miesiącem - 5-1 z GKS Katowice. Jest na 9. miejscu w tabeli, poza miejscem gwarantującym udział w barażach do Ekstraklasy. W Warszawie, jeśliby zagrała, to na pewno bez swojego najlepszego strzelca i kapitana drużyny kontuzjowanego Luisa Fernandeza. Nie ma jednak nadziei, że hiszpański snajper wróci do gry w innym tegorocznym terminie - niedługo przejdzie operację kolana. Pod znakiem zapytania stał występ dwóch innych graczy. Lechia może więc przyjąć decyzję o odwołaniu spotkania z ulgą.