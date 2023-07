Mecz Legii w Kazachstanie był wstrzymany. Wszystko z powodu zachowania kibiców

Legia Warszawa dobrze rozpoczęła sezon 2023/2024. Zespół dowodzony przez Kostę Runjaicia najpierw doskonale wyglądał w przedsezonowych sparingach, a później to przełożyło się na pierwsze trofeum. Zespół ze stolicy przełamał "klątwę" Superpucharu Polski, którego od dawna nie potrafili zdobyć. Po karnych zespół prowadzony przez niemieckiego trenera pokonał Raków Częstochowa.

Następnie na start PKO Ekstraklasy Legioniści rozbili zespół beniaminka - ŁKS Łódź. To wszystko potwierdzało, że drużyna znajduje się w naprawdę dobrej formie. Wydawało się, że wyjazd do Kazachstanu na eliminacje Ligi Konferencji Europy będzie jedynie formalnością. Niestety jednak, jak to bywa w takich przypadkach, rzeczywistość ponownie negatywnie zweryfikowała oczekiwania.