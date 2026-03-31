Mecz eliminacji przerwany. Selekcjoner stracił przytomność. Karetka na boisku

Oczy piłkarskich kibiców we wtorkowe popołudnie zwrócone były przede wszystkim na mecze barażowe o udział na tegorocznych mistrzostwach świata. Jednak na innych boiskach w Europie również toczyły się ważne boje. Jednym z nich był ten Czarnogóry z Polską reprezentacji do lat 21. Piłkarze walczyli o punkty w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali zespół z Bałkanów i wciąż są niepokonani w grupie.

Wygrać na wyjeździe chcieli również Turcy. Zespół prowadzony przez Egemena Korkmaza grał z Chorwacją. Było to spotkanie o tak zwane "sześć punktów" gdyż Turcy prowadzili w grupie eliminacyjnej i mieli punkt przewagi nad Chorwacją właśnie. Zwycięstwo na Bałkanach sprawiałoby, że drużyna Korkmaza mogłaby być niemal pewna awansu na mistrzostwa Europy. Mecz do 35. minuty był wyrównany i na tablicy widniał wynik 0:0.

Dramat selekcjonera. Z boiska trafił do szpitala

We wspomnianej wyżej minucie piłkarz reprezentacji Turcji, Demir Ege Tiknaz otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. To niebywale rozwścieczyło Korkmaza, który intensywnie gestykulował w stronę sędziego przy linii bocznej. Następnie ruszył do ławki rezerwowych i wówczas wydarzył się fatalny wypadek. Korkmaz poślizgnął się i z dużym impetem uderzył głową o podłoże, o czym informuje Turecka Federacja Piłkarska.

Sytuacja okazała się na tyle poważna, że selekcjoner Turków musiał zostać odwieziony karetką do szpitala. "Selekcjoner naszej reprezentacji U-21, Egemen Korkmaz, w 35. minucie meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy UEFA U21 2027 przeciwko Chorwacji, rozgrywanego dziś na stadionie Opus Arena w Osijeku, po poślizgnięciu się uderzył głową o murawę i stracił przytomność" - czytamy w komunikacji tureckiej federacji.

"U Korkmaza, u którego w wyniku upadku pojawił się obrzęk w okolicy głowy, pierwszej pomocy udzielił nasz sztab medyczny przy linii bocznej boiska. Szkoleniowiec odzyskał przytomność i w celu przeprowadzenia badań kontrolnych został przewieziony karetką do szpitala. Przekazujemy trenerowi wyrazy wsparcia i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano w oświadczeniu.

Rozwiń

Rozwiń

