Mecz eliminacji przerwany. Selekcjoner stracił przytomność. Karetka na boisku
Urazy piłkarzy podczas meczów to niemal codzienność na boiskach. Bardzo rzadko zdarza się jednak, aby to główny szkoleniowiec drużyny był pilnie transportowany do szpitala po nieszczęśliwym wydarzeniu. A tak było podczas meczu młodzieżowych reprezentacji Chorwacji i Turcji. Selekcjoner Egemen Korkmaz po upadku stracił przytomność i został przetransportowany karetką do szpitala.
Oczy piłkarskich kibiców we wtorkowe popołudnie zwrócone były przede wszystkim na mecze barażowe o udział na tegorocznych mistrzostwach świata. Jednak na innych boiskach w Europie również toczyły się ważne boje. Jednym z nich był ten Czarnogóry z Polską reprezentacji do lat 21. Piłkarze walczyli o punkty w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali zespół z Bałkanów i wciąż są niepokonani w grupie.
Wygrać na wyjeździe chcieli również Turcy. Zespół prowadzony przez Egemena Korkmaza grał z Chorwacją. Było to spotkanie o tak zwane "sześć punktów" gdyż Turcy prowadzili w grupie eliminacyjnej i mieli punkt przewagi nad Chorwacją właśnie. Zwycięstwo na Bałkanach sprawiałoby, że drużyna Korkmaza mogłaby być niemal pewna awansu na mistrzostwa Europy. Mecz do 35. minuty był wyrównany i na tablicy widniał wynik 0:0.
Dramat selekcjonera. Z boiska trafił do szpitala
We wspomnianej wyżej minucie piłkarz reprezentacji Turcji, Demir Ege Tiknaz otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. To niebywale rozwścieczyło Korkmaza, który intensywnie gestykulował w stronę sędziego przy linii bocznej. Następnie ruszył do ławki rezerwowych i wówczas wydarzył się fatalny wypadek. Korkmaz poślizgnął się i z dużym impetem uderzył głową o podłoże, o czym informuje Turecka Federacja Piłkarska.
Sytuacja okazała się na tyle poważna, że selekcjoner Turków musiał zostać odwieziony karetką do szpitala. "Selekcjoner naszej reprezentacji U-21, Egemen Korkmaz, w 35. minucie meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy UEFA U21 2027 przeciwko Chorwacji, rozgrywanego dziś na stadionie Opus Arena w Osijeku, po poślizgnięciu się uderzył głową o murawę i stracił przytomność" - czytamy w komunikacji tureckiej federacji.
"U Korkmaza, u którego w wyniku upadku pojawił się obrzęk w okolicy głowy, pierwszej pomocy udzielił nasz sztab medyczny przy linii bocznej boiska. Szkoleniowiec odzyskał przytomność i w celu przeprowadzenia badań kontrolnych został przewieziony karetką do szpitala. Przekazujemy trenerowi wyrazy wsparcia i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano w oświadczeniu.