Mecz eliminacji EURO 2024 przerwany. Dwóch kibiców zginęło w zamachu

Mecz Belgia - Szwecja został przerwany po pierwszej połowie. Oczekuje się, że zostanie przełożony. Wszystko z uwagi na zamach, w wyniku którego zginęły dwie osoby narodowości szwedzkiej. Napastnik otworzył ogień ok. godziny 19:15 czasu lokalnego w pobliżu Place Sanctelette w Brukseli. Sprawca uciekł i jak dotąd nie udało się go złapać. Poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym dla Regionu Stołecznego Brukseli podniesiono do poziomu czwartego, czyli "bardzo poważnego", a dla całej Belgii do trzeciego, czyli "poważnego".