ME w amp futbolu. Krakowski turniej przeniesiony o rok

Mistrzostwa Europy w amp futbolu, które miały się odbyć w dniach 13 - 20 września w Krakowie zostały przeniesione o rok. Decyzję taką podjął Amp Futbol Polska i EAFF (European Amputee Football Federation) w porozumieniu ze wszystkimi krajami uczestniczącymi w imprezie.

Nowy termin mistrzostw to 12-19 września 2021 roku. Zachowana zostanie formuła zawodów oraz skład rozlosowanych już grup. Mecze będą rozgrywane na stadionach: Cracovii, Prądniczanki i Garbarni. W turnieju wystartuje 16 reprezentacji. Polacy będą rywalizować w grupie A z: Hiszpanią, Ukrainą i Szkocją.

Organizatorzy krakowskiego turnieju do końca walczyli, by zawody mogły się odbyć zgodnie z planem, ale okazało się to niemożliwe. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że jedną z przyczyn takiej decyzji były obostrzenia dotyczące imprez masowych wynikające z panującej epidemii koronawirusa.

"Turniej organizowany jest więc przede wszystkim z myślą o kibicach. To ich komfort i bezpieczeństwo były kluczowe przy podejmowaniu decyzji o przełożeniu zawodów" - wyjaśnił.

Z kolei prezes Amp Futbol Polska Mateusz Widłak zwrócił uwagę, że sytuacja w wielu krajach jest znacznie gorsza niż ta w Polsce i bardzo niepewna.

"Do końca walczyliśmy o organizację tego turnieju w pierwotnym terminie i długo liczyliśmy, że będzie to możliwe" - zapewnił Widłak.