Niemcy wygrali grupę B i awansowali do półfinału ME U-21. Reszta drużyn żegna się z turniejem - Duńczykom zabrakło jednej bramki, by wyprzedzić Włochów w klasyfikacji drugich miejsc.

Bardzo szybko na prowadzenie w spotkaniu z Austrią wyszli Niemcy, którzy wysoko wygrali dwa pierwsze spotkania. Luca Waldschmidt był niepilnowany przed polem karnym rywala i uderzył nie do obrony! Napastnik SC Freiburg cudownym strzałem umieścił piłkę w okienku bramki, strzelając już swojego piątego gola na tych mistrzostwach.

Austriacy wyrównali 10 minut później, gdy sędzia podyktował rzut karny za faul bramkarza Alexandera Nuebela, który przy wyjściu z bramki zmasakrował rywala kolanem. Jedenastkę wykorzystał środkowy obrońca Kevin Danso. Ekipa z Austrii niespodziewanie mogła wyjść na prowadzenie jeszcze przed przerwą, zaskakująco długo zmuszając Niemców do obrony. Kolejny błąd w doliczonym czasie pierwszej połowy popełnił Nuebel, niepotrzebnie wychodząc z bramki, ale Sasa Kalajdzić, który uprzedził golkipera, trafił jedynie w słupek bramki.

Po przerwie Niemcy skupiali się na obronie korzystnego dla nich remisu i udało im się dowieźć cenny punkt do końca spotkania. Ten wynik dał im awans do półfinału MŚ.



Z kolei Duńczycy objęli prowadzenie w 21. minucie meczu po bramce Jacoba Bruuna Larsena, na co dzień piłkarza Borussii Dortmund. Napastnik zwieńczył zespołową akcję ładnym strzałem z narożnika pola karnego. Tuż po przerwie na 2-0 po rzucie rożnym podwyższył Jacob Rasmussen, obrońca włoskiego Empoli.

W tej sytuacji Dania zajmowała drugie miejsce z dorobkiem sześciu punktów i bilansem bramkowym 6-4. Gdyby zdobyła bramkę więcej, "przeskoczyłaby" w klasyfikacji najlepszych drużyn z drugich miejsc Włochów, którzy legitymowali się sześcioma punktami i bilansem bramek 6-3. Kolejna bramka już jednak nie padła i to Włosi są bliscy półfinału, choć są zależni od wyniku jutrzejszego meczu Francja - Rumunia w grupie C.



Austria - Niemcy 1-1 (1-1)



Bramki: 0-1 Waldschmidt (14.), 1-1 Danso (24. - z rzutu karnego)



Dania - Serbia 2-0 (1-0)



Bramki: 1-0 Bruun Larsen (21.), 2-0 Rasmussen (51.).



Zdjęcie Niemiec Levin Oeztunali (z prawej) i Austriak Stefan Posch (z lewej) w meczu Euro U-21 / GABRIELE MENIS / PAP/EPA

WG