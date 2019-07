W ciągu trzech tygodni od uruchomienia procesu rejestracji kibice złożyli zapotrzebowanie na 14 milionów biletów na mecze przyszłorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej - poinformowała UEFA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolejna runda el. do ME zakończona. Najważniejsze fakty po ostatnich starciach w walce do Euro 2020. Wideo INTERIA.TV

Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniach 12 czerwca-12 lipca przyszłego roku w dwunastu miastach Starego Kontynentu.

Reklama

Największym zainteresowaniem sympatyków futbolu cieszą się mecze, które mają się odbyć w St. Petersburgu, Londynie i Budapeszcie, gdzie zapotrzebowanie przekroczyło 50 procent kwot przeznaczonych dla mieszkańców danego kraju-gospodarza.

Aż 1,3 mln chętnych jest na wejściówki na finał imprezy na kultowym londyńskim stadionie Wembley, a 1,5 mln wniosków dotyczy obu spotkań półfinałowych na tym samym obiekcie.

Drugi etap składania zamówień rozpocznie się na początku grudnia, kiedy znane będą rozstrzygnięcia w eliminacjach i grupy turnieju finałowego, których losowanie zaplanowane jest na 30 listopada. Do nabycia będzie wtedy milion kart wstępu dla osób z krajów-uczestników Euro 2020.