Mbappe żegna się z Paryżem. Niesamowite słowa Lewandowskiego

Kylian Mbappe najbliższego lata zmieni klubowe barwy . Wszystko wskazuje na to, że PSG zamieni na Real Madryt . I już dzisiaj jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do zdobycia snajperskiego berła w La Liga .

Lewandowski wystawia laurkę Mbappe. "Mówi zupełnie innym językiem futbolu"

- Jeśli ktoś chciałby porównać Kyliana z innymi piłkarzami, musi dojść do wniosku, że on mówi zupełnie innym językiem futbolu. Pokazuje dzisiaj młodym zawodnikom, że w życiu ważna jest nie tylko piłka. Ma silną osobowość, stanowi wzór dla innych. Udowadnia, że liczy się nie tylko boisko, ale również to, co masz w głowie - oznajmił "Lewy".