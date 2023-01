Publiczność zgromadzona na stadionie Króla Fahda w Rijadzie od początku nie mogła żałować pieniędzy wydanych na bilety, bo nie dość, że na boisku było sporo gwiazd, to jeszcze zapewniły one fantastyczne widowisko. 9 goli, 3 rzuty karne i czerwona kartka. To spotkanie było zapowiadane jako być może ostatnia okazja do zobaczenia bezpośredniego pojedynku między Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo i rzeczywiście na boisku widać było namiastkę tego, co fani futbolu mieli okazję śledzić przez ostatnie lata.