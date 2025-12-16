Mbappe triumfuje na sali sądowej. Otrzyma niewiarygodną fortunę. Oto powód

W 2018 roku Kylian Mbappe przeszedł do PSG z AS Monaco za 180 milionów euro. To drugi najdroższy transfer w historii futbolu, zaraz po przenosinach Neymara do Paryża. W stolicy Francji mistrz świata z rosyjskiego mundialu miał status największej, niepodważalnej gwiazdy.

Podchody pod jego ściągnięcie regularnie robił Real Madryt. Po kilku próbach "Królewscy" w końcu dopięli swego. Mbappe przeniósł się na Santiago Bernabeu w lipcu zeszłego roku na zasadzie wolnego transferu, ponieważ jego kontrakt z PSG wygasł. Telenowela z potencjalnym przedłużeniem umowy z mistrzami Francji była pełna złości, oskarżeń i zwrotów akcji.

Tyle Mbappe dostanie od PSG, aż trudno uwierzyć. Kwota zwala z nóg

Sam piłkarz w pewnym momencie chciał utrzeć nosa swojemu ówczesnemu pracodawcy i odejść do Realu za darmo, do czego ostatecznie doszło. Z kolei klub Nassera Al-Khelaifiego za wszelką cenę próbował utrudnić życie kapitanowi "Trójkolorowych". Mbappe czasami nie podnosił się z ławki rezerwowych, grożono mu zesłaniem do drużyny rezerw oraz robiono wszystko, aby nie otrzymał należnych mu premii finansowych.

Spór wylądował w sądzie. PSG zażądało od swojego byłego zawodnika 440 milionów euro za zniszczenie wizerunku, a ekipa prawna Mbappe oczekiwała od klubu 263 milionów euro zapłaty za pokrzywdzenie finansowe.

W końcu zapadł wyrok. "Kylian Mbappé wygrał we wtorek sprawę przed paryskim trybunałem pracy. Jego były klub, PSG, został zobowiązany do zapłaty mu prawie 61 milionów euro w ramach sporu między nimi" - przekazał francuski portal "RMC Sport".

Jak czytamy na łamach dziennika, "decyzja zapadła jednomyślnie". Co więcej, wyrok ma być wykonany natychmiast. Na łamach oficjalnej strony internetowej Paris Saint-Germain ma zostać opublikowany pełny raport z rozprawy, którą wygrał Kylian Mbappe. Oświadczenie ma być widoczne przez okrągły miesiąc.

Roszczenia paryskiego klubu zostały odrzucone. "W sumie PSG musi wypłacić 55 milionów euro plus kwotę za zaległy urlop. To usatysfakcjonowało prawników zawodnika po rozprawie" - czytamy. Obecnie 26-latek jest skupiony tylko na Realu, w którym do tej pory rozegrał 81 spotkań. Efekt? 70 goli i dziewięć asyst.

