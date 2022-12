Mbappe to nienasycony potwór. Właśnie pobił kolejne dwa osobiste rekordy

Cechą charakterystyczną dla Kyliana Mbappe jest kipiąca w nim żądza zwycięstw, bicia rekordów. Dlatego gol strzelony z karnego w meczu ze Strasbourgiem oprócz zwycięstwa przyniósł dwa powody do satysfakcji.

Mbappe idealnie rozpoczął i zakończył ten rok

Po drugie - pobił własny roczny rekord z 2021 roku we wszystkich rozgrywkach łącznie. Teraz wynosi on 44 gole.

Mbappe ma jednak co... pobijać. Te osiągnięcia to ciągle mniej od gradu ligowych bramek dla PSG Urugwajczyka Edinsona Cavaniego w 2017 roku (36 goli) i Argentyńczyka Carlosa Bianchiego w 1978 roku (35 goli). Także ogólny rekord wszystkich bramek należy do tego pierwszego - 50.