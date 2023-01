Mbappe "przyłapany" na meczu Sochana. Dopiekli mu... kibice

Piłkarskie gwiazdy na meczu NBA. Dostali pamiątkowe koszulki

Światowe media niespecjalnie zainteresowały się samym jednostronnym spotkaniem, ale podkreślały właśnie obecność na trybunach wielkich gwiazd piłki. Mbappe i Hakimi przed spotkaniem otrzymali koszulki klubu z Brooklynu, pozowali do zdjęć z gwiazdą Nets Kevinem Durantem. Po spotkaniu udali się zaś do szatni miejscowej drużyny - tam ściskali się z graczami Brooklynu, a Mbappe pogratulował dobrego występu: - Świetna gra, panowie, gratuluję. To była naprawdę duża przyjemność móc was oglądać. Powodzenia w sezonie - powiedział Francuz.