Mbappe mówi, kto powinien dostać Złotą Piłką. "Możliwość tylko jedna"

Niespełna 35-letni Francuz ma za sobą świetny sezon w Realu Madryt. Triumfował z nim w Lidze Mistrzów, zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii, Superpuchar UEFA, a do tego był najlepszym strzelcem La Liga (27 goli) i w LM (15). W poprzednim sezonie zdobył 44 bramki w 46 występach.

Sześciu z Realu Madryt

Benzema wraz z pięcioma innymi zawodnikami Realu (Luką Modriciem, Thibaut Courtois, Viniciusem Jr, Casemiro i Toni Rüdigerem) został nominowany do nagrody Złotej Piłki. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 17 października. Także UEFA nominowała Francuza do nagrody piłkarza roku - w trójce obok niego znaleźli się jeszcze Belgowie Kevin de Bruyne i Thibaut Courtois. Czwarty w tym rankingu jest Robert Lewandowski. W tym przypadku ogłoszenie zwycięzcy już 25 sierpnia.

Reklama

Zapytany o to, kto powinien znaleźć się w czołowej trójce Mbappe wymienił siebie, Benzemę i Sadio Mane, byłego piłkarza FC Liverpool, a obecnie Bayernu Monachium. O swoim koledze z reprezentacji dodał: - Benzema jest faworytem do Złotej Piłki. Właśnie rozegrał sezon życia. Gdybym był na jego miejscu i nie dostał tej nagrody, przestałbym o niej zupełnie myśleć - twierdzi.

Mbappe: Mogę ją zdobyć w PSG

24-letni Mbappe przyznał też, że Real Madryt jest "maszynką do wygrywania Złotej Piłki". - Jestem jednak przekonany, że mogę ją zdobyć także z Paris Saint Germain. Tak właśnie myślałem, kiedy przedłużałem kontrakt - zapewnia Francuz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gwiazdy FC Barcelona przyjechały na trening. WIDEO INTERIA.TV

Konto twitterowe Madrid Xtra poinformowało też, że wkrótce można spodziewać się kolejnego przedłużenia kontraktu z Benzemą. W Realu gra już od 13 lat. Obecna umowa wiąże go z Królewskimi do końca obecnego sezonu. Nowa ma obowiązywać do połowy 2025 roku. Wtedy Francuz będzie miał 38 lat. Do tej pory w Realu w 604 meczach zdobył 323 goli i zaliczył 159 asyst.