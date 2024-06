Mbappe już straszy Polaków przed Euro. Francja nie okazała rywalom litości

Aktualny wicemistrz świata kontra drużyna skazywana na pożarcie . Teoretycznie mecz do jednej bramki. Tyle że całkiem nieodległa historia nakazywała w tym temacie ostrożność. I to daleko posuniętą.

Mbappe w roli egzekutora i asystenta. Kante wraca do kadry po 733 dniach

I właśnie on, w szóstej minucie, oddał pierwsze celne uderzenie w tym meczu. Chwilę później to samo uczynił Marcus Thuram . A tuż przed upływem kwadransa w słupek trafił Antoine Griezmann .

Dla króla strzelców katarskiego mundialu to nie była jedyna asysta tego dnia. W 70. minucie to on dogrywał przed pole karne do wprowadzonego z ławki Jonathana Claussa. Doświadczony defensor huknął bez zastanowienia, piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i zrobiło się 2-0.