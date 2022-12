Kylian Mbappe chce szybko grać. Chyba także po to żeby zapomnieć o ostatnim meczu. Ostatnim, czyli przegranym w karnych finale mistrzostw świata z Argentyną - w myśl zasady: "nie jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, lecz tak dobry jak mecz, który właśnie rozgrywasz.

Kylian Mbappe żądny zwycięstw i bramek

Kylian Mbappe chce bardzo szybko znowu być oceniany. Według różnych doniesień chce dać upust swojej złości po finale. W przeciwieństwie do Leo Messiego Francuz wróćił do klubu zaledwie kilku dni po finalnym przegranym z Albicelestes. Poprosił swojego trenera Christophe'a Galtiera żeby ten wystawił go w środowym mecz PSG przeciwko Strasbourgowi. Obecnie z 12 bramkami jest liderem strzelców Ligue1. Drugi jest Neymar - 11 goli.