Matjaż Kek ponownie selekcjonerem reprezentacji Słowenii

Matjaż Kek został ponownie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Słowenii. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2007-11, prowadząc drużynę narodową m.in. w mistrzostwach świata w 2010 roku w RPA.

Zdjęcie Matjaż Kek /AFP

57-letni szkoleniowiec zastąpił Tomaża Kavczicza, pod którego wodzą Słoweńcy przegrali pięć z ostatnich siedmiu meczów. Nie wygrali ani jednego z sześciu w swojej grupie Ligi Narodów, w której rywalizowali z Norwegią, Bułgarią i Cyprem. W ten sposób spadli do najniższej dywizji D nowych rozgrywek.

Reklama

W ostatnich pięciu latach Kek był trenerem Rijeki. Media wymieniały go jako kandydata do roli szkoleniowca Lecha Poznań, ale ostatecznie objął to stanowisko Adam Nawałka.