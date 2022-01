W sierpniu 2021 roku Lis trafił z Wisły Kraków do Altay SK za ok. 900 tys. euro. Choć zespół Polaka jest na przedostatnim miejscu w tureckiej Superlidze, to on sam radzi sobie dobrze. Do tej pory zagrał we wszystkich 23 ligowych meczach. Puścił 38 bramek, co nie jest złym osiągnięciem, jak na zespół, który walczy o utrzymanie.

Nieoczekiwanie w tę walkę zamieszane jest też Galatassaray. Klub, który przez lata był jednym z czołowych w swoim kraju, teraz znajduje się w kryzysie. Zajmuje dopiero 15. miejsce i ma zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Zarobki selekcjonerów EURO 2020 w 2021 roku. WIDEO INTERIA.TV

Fernando Muslera kontuzjowany. Mateusz Lis przyjdzie do Galatasaray

Piłkarze Galatasaray spisują się poniżej oczekiwań. Niektórzy zmagają się też z kontuzjami. Tak jest m.in. w przypadku podstawowego bramkarza tej drużyny, Fernando Muslery.

Galatasaray szuka alternatywy dla Urugwajczyka. Stąd zainteresowanie Lisem.

Turecki "Fanatik" poinformował, że "Galata" oferuje za polskiego bramkarza 1,5 mln euro. Jego obecny klub oczekuje jednak miliona więcej. Negocjacje cały czas się toczą.