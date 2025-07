Mata prezesem polskiego klubu. I już sukces, o drużynie usłyszał cały świat

Od kilku dobrych lat Mata należy do grona najpopularniejszych polskich artystów. Utalentowany raper poza muzyką prywatnie uwielbia również piłkę nożną. Do tego stopnia, że pod koniec 2023 roku został prezesem jednego z klubów. Wiadomość wywołała prawdziwy szok wśród Polaków. Jeszcze ciekawiej zrobiło się, gdy pół żartem pół serio ujawniono długofalowy cel – mistrzostwo kraju. O zespole już zresztą jest głośno na świecie. Michał Matczak doprowadził do czegoś spektakularnego.