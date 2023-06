Rosja szuka kolejnych przeciwników do gier towarzyskim. Wielkim skandalem skończyła się koncepcja gry z Kamerunem. Mecz miał się odbyć w czerwcu, ale kameruński zespół zrezygnował. Rosja twierdzi, że wystawił ją do wiatru, ale oskarżenia skierowała w dość zaskakująca stronę. Gdy Kamerun wycofał się z towarzyskiej gry z Rosją, spadły gromy nie tyle na niego, co na... Zachód. - Kamerun nie ma nawet pojęcia, gdzie jest Ukraina. To robota sił zachodnich - grzmiał Dmitrij Swiszczew, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu w rosyjskiej Dumie.