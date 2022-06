Marzenia się spełniły - zawodniczka bez ręki zadebiutowała w reprezentacji

Liga Narodów Wspaniała inicjatywa Belgów na mecz z Polską. Oddadzą hołd kobiecej kadrze

Zawodniczka urodziła się z tą niepełnosprawnością przed 29 laty. Nie przeszkodziło jej to zrobić sporą karierę w kobiecym futbolu. Grała w Seattle Reign, Orlando Pride, a ostatnio w North Caroline Courage, jak również w lidze australijskiej i cypryjskiej. Jej debiut w meczu z Kolumbią to pierwszy przypadek gry zawodniczki z dysfunkcją kończyn w kobiecej drużynie amerykańskiej. Zarazem to wydarzenie na skalę światową, pokazująca że dla takich zawodników czy zawodniczek driga do kadr narodowych jest otwarta.

Carson Pickett przeszła do historii futbolu

- Nic nie mogłam poradzić na to, że taka się urodziłam. Kiedyś mocno to przeżywałam, gdyż każda, nawet prosta czynność była dla mnie problemem. Nie potrafiłam chociażby sama zawiązać sobie butów. Wielu ludzi nie zwraca uwagi na takie drobiazgi, dla mnie były uciążliwe i sporo przez to płakałam - wspomina Amerykanka, która zasłynęła w świecie promocją butów piłkarskich bez sznurowadeł. Jak mówiła w reklamie, takie buty zaoszczędzają czas i sprawiają, że każdy może je włożyć bez trudu.

Amerykanki wygrały z Kolumbią 2-0.