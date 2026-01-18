Maroko - Senegal. Finał Pucharu Narodów Afryki. Gdzie oglądać na żywo?

Finał Pucharu Narodów Afryki Maroko - Senegal zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna wyłącznie na platformie streamingowej Megogo przy wykupieniu odpowiedniego pakietu. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? Tomasz Hajto komentuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Finał Pucharu Narodów Afryki. Maroko - Senegal. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

W 35. Finale Pucharu Narodów Afryki Maroko zagra z Senegalem. Maroko jako gospodarz wystąpiło w grupie A, gdzie zagrało z Mali, Komorami oraz Zambią. "Lwy Atlasu" pewnie wygrały rywalizację, zdobywając siedem na dziewięć możliwych punktów, remisując jedynie z Mali. Z kolei Senegal wystąpił w grupie D z Demokratyczną Republiką Konga, Beninem i Botswaną. "Lwy Terangi" także zgromadziły siedem "oczek", dzieląc się puntami z DRK.

Przez fazę pucharową sprawniej przebrnął Senegal. Senegalczycy pokonali w podstawowym czasie gry kolejno Sudan (3:1), Mali (1:0), a w półfinale 1:0 Egipt, gdzie bohaterem okazał się Sadio Mane, który zdobył zwycięskiego gola. Natomiast Maroko wygrało z Tanzanią (1:0), Kamerunem (2:0), a w półfinale potrzebowało rzutów karnych (4:2), by wyeliminować Nigerię. Bez wątpienia zespół ku triumfowi prowadzi Brahim Diaz z Realu Madryt, który ma na koncie pięć bramek i przewodzi klasyfikacji strzelców.

W tym finale obie drużyny stają przed szansą, by po raz drugi zdobyć Puchar Narodów Afryki i obie jak do tej pory stały na jego podium trzykrotnie. Maroko wygrało dawno, bo w 1976 roku, natomiast Senegal ma szansę odzyskać tytuł raptem po pięciu latach, bowiem sięgnął po te trofeum w 2021 roku.

Pucharu Narodów Afryki 2026 Maroko - Senegal zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna wyłącznie na platformie streamingowej Megogo przy wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Brahim Diaz i Achraf Hakimi to największe gwiazdy Maroka na Pucharze Narodów Afryki 2026 SEBASTIEN BOZON AFP

Sadio Mane ma poprowadzić Senegal do drugiego Pucharu Narodów Afryki SEBASTIEN BOZON AFP