Mistrzostwa Narodów Afryki (MNA) to impreza przeznaczona dla zawodników, którzy grają na co dzień w krajach "Czarnego Lądu". Zawody odbywają się co dwa lata i są oczywiście mniej prestiżowe od Pucharu Narodów Afryki, które stanowią de facto mistrzostwa kontynentu, bez ograniczeń co do przynależności klubowej zawodników.