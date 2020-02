Mając zaledwie 16 lat i dwa dni Marko Dabro zadebiutował w chorwackiej ekstraklasie, czyli lidze aktualnych piłkarskich wicemistrzów świata. Kariery na trawiastych boiskach nie zrobił, dlatego spróbuje swych sił w... futsalu - poinformowały miejscowe media.

O Dabro (rocznik 1997) było głośno wiosną 2013 roku, kiedy zadebiutował w seniorskiej drużynie HNK Cibalia Vinkovci.



Kilka miesięcy później 16-letni napastnik (mając 13 lat grał w kadrze Chorwacji U-15) został zakupiony przez Fiorentinę, a według różnych źródeł kosztował od 800 tys. do 1 mln euro.

We Włoszech nie przebił się do pierwszego zespołu, dlatego wrócił do Chorwacji. Żaden z klubów czołówki (Dinamo Zagrzeb, Hajduk Split czy NK Rijeka) nie zdecydował się jednak na pozyskanie Dabro. Obecnie występuje w drugoligowym BSK Bijelo Brdo.

A już wkrótce ma łączyć grę na zielonych boiskach z piłką halową, bowiem podpisał umowę z klubem Aurelia z rodzinnego, 35-tysięcznego miasta Vinkovci.