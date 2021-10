Uchodzący swego czasu za duży talent Stępiński kilka lat spędził w Serie A, gdzie rozegrał łącznie prawie 80 spotkań. W sierpniu tego roku został wypożyczony z Hellas Werona do Arisu, a na cypryjskiej ziemi odnalazł się doskonale.

Mariusz Stępiński wiceliderem klasyfikacji strzelców

Po sześciu kolejkach Polak ma na koncie już pięć goli, a ostatniego z nich zdobył w poniedziałek, w meczu przeciwko Doxa Katokopias. Nasz rodak w 86. minucie doprowadził do stanu 1-1. Chwilę później inny, rozpoznawalny w kraju piłkarz, Daniel Sikorski (swego czasu gracz Wisły Kraków) przechylił szalę zwycięstwa na korzyść Arisu.



Stępiński jest wiceliderem klasyfikacji najskuteczniejszych. Ustępuje jedynie Macedończykowi, Ivanowi Trickovskiemu, który w dorobku ma siedem goli. To również postać, mogąca być znana fanom nad Wisłą - 34-latek związany był z Legią Warszawa, w której występował do 2016 roku.



TC

