Flamengo i Como wykazały wcześniej zainteresowanie pozyskaniem Mario Balotellego. Rumuńskie media twierdzą, że do gry o włoskiego napastnika niespodziewanie włączyło się również CFR Cluj. Takiego transferu w historii tego klubu jeszcze nie było!

Jak podaje portal gsp.ro, już jakiś czas temu pojawiły się informacje z klubu o negocjacjach z włoskim piłkarzem. Nie ujawniono co prawda nazwiska, jednak dziennikarze twierdzą, że ma być nim Mario Balotelli.



Włoch nie miał ostatnio zbyt dobre passy i od marca nie grał w piłkę. Otrzymał zakaz przychodzenia na treningi, a jego obecny klub Brescia poinformował, że popularny "Balo" ma kłopoty z sylwetką i waży już ponad 100 kilogramów.



Prezydent klubu z Lombardii, Massimo Cellino, miał nadzieję, że niesfornemu piłkarzowi dobrze zrobi powrót do rodzinnego miasta. Włoch nie zmienił jednak swojego zachowania, a Cellino chciałby się go jak najszybciej pozbyć.



Dla CFR Cluj byłby to największy transfer w historii klubu. Balotelli wcześniej występował choćby w Milanie, Interze czy Manchesterze City.



Trenerem drużyny z Rumunii jest były szkoleniowiec m.in. Wisły Kraków - Dan Petrescu. Cluj wygrało w tym roku przyśpieszoną na finiszu batalię o mistrzostwo Rumunii i wystąpi w eliminacjach do Ligi Mistrzów.



