Dziennik "Diena" napisał, że 49-latek jest jednym z czterech kandydatów łotewskiej federacji na selekcjonera . Tamtejsza kadra narodowa pozostaje bez opiekuna od początku grudnia, kiedy to zwolniono Daiņša Kazakevičsa. Ostatnim meczem, w jakim poprowadził on zespół, to sparing z... Polską na PGE Narodowym w Warszawie. Piłkarze Michała Probierza zwyciężyli 21 listopada 2:0 po golach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego.

Wyścig po posadę selekcjonera Łotwy? Media mówią o Papszunie

Decyzja Laszenki ma zostać ogłoszona do poniedziałku 5 lutego, kiedy to zaplanowano posiedzenie zarządu w sprawie mianowania trenerów. Nowy trener miałby już 8 lutego pojechać do Paryża na losowanie grup Ligi Narodów.

- Dostaję o to sporo pytań. Tak naprawdę jest ich więcej niż myśli o reprezentacji w mojej głowie. Nie dobijam się do tej kadry. Życzę jej jak najlepiej, a przecież, gdybym tylko czekał na zatrudnienie, to musiałbym jej życzyć źle. Wierzę, że co ma być, to będzie i jeśli do czegoś dojdzie, to w sposób naturalny. Że na to zasłużę i taka będzie wola oraz świadomość, że mogę być tym człowiekiem, który tej drużynie pomoże i poprowadzi do sukcesów - mówił w lipcu dla Sport.pl.