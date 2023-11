Niespodziewanie jednak szkoleniowiec zrezygnował po poprzednim sezonie, kiedy miał okazję walczyć o Ligę Mistrzów. We wrześniu okazało się, że mógł to być strzał w dziesiątkę. Reprezentacja Polski właśnie straciła selekcjonera, ponieważ po trzech porażkach w eliminacjach Euro 2024 został zwolniony Fernando Santos . Prezes Cezary Kulesza szukał kandydata na jego miejsce i Papszun był w tym gronie. Ostatecznie wybór prezesa PZPN-u padł na Michała Probierza .

"Marek Papszun to najlepszy polski trener

"Widziałem jego mecze ze Slavią Praga. Wiem, że na dzisiaj to najlepszy polski trener. Przynajmniej w moich oczach. Myślę, że dla Czechów jest za drogi. U nas nie ma tyle pieniędzy w piłce co u was. My nigdy nie zatrudnilibyśmy trenera na takim poziomie finansowym jak Santos" - powiedział Pala w Kanale Sportowym.