Jeszcze do niedawna Marek Koźmiński uchodził za faworyta do objęcia schedy po Zbigniewie Bońku, który z posadą prezesa PZPN żegna się w przyszłym miesiącu. Funkcję sprawował przez dziewięć lat. Na ten okres złożyły się dwie statutowe kadencje i dodatkowy rok, co spowodowane było pandemią koronawirusa.



Tymczasem jak donosi "Przegląd Sportowy", Koźmiński nosi się z zamiarem rezygnacji z kandydowania na prezesowski fotel. Powodem ma być nikłe prawdopodobieństwo triumfu.

Wyższe notowania ma w tej chwili jego kontrkandydat, Cezary Kulesza, obecnie prezes Jagiellonii Białystok.



Spekuluje się, że Koźmiński - aktualnie wiceprezes związku ds. szkoleniowych - może poinformować o swojej decyzji w najbliższy czwartek, gdy dojdzie do jego spotkania z szefami klubów Fortuna 1. Ligi.



Wybory nowego sternika związku odbędą się 18 sierpnia 2021 roku.

