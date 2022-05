Marek Hamšík zapowiedział koniec reprezentacyjnej kariery

34-letni Hamšík zadebiutował w 2007 roku w towarzyskim spotkaniu z Polską. W 2010, kiedy Słowacja po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się do mistrzostw świata, był już jej kapitanem. Na mundialu w RPA poprowadził kolegów do zwycięstwa nad broniącymi tytułu Włochami i awansu do 1/8 finału.

"Bycie kapitanem narodowej reprezentacji w więcej niż 50 meczach było wielkim zaszczytem" - zaznaczył.

Marek Hamšík wiele lat grał w Napoli

Hamšík wystąpił także w mistrzostwach Europy 2016 (awans do 1/8 finału) oraz 2021. W tym drugim turnieju Słowacja pokonała Polskę w grupie E, ale żadna z tych drużyn nie zakwalifikowała się do fazy pucharowej.

Większość kariery klubowej Hamšík spędził w Napoli (2007-19). W zakończonym w weekend sezonie tureckiej ekstraklasy wywalczył tytuł mistrzowski z Trabzonsporem.