Marciniak zdradził, jak reagują na niego zagraniczny piłkarze. Niesamowite!

Szymon Marciniak jechał na Półwysep Arabski jako jeden z kandydatów do poprowadzenia najważniejszych meczów turnieju. Po tym, jak doskonale poradził sobie w spotkaniu fazy grupowej, w którym Francja mierzyła się z Danią, dostał do posędziowania starcie pucharowe Argentyny z Australią. Tam również zaprezentował się z bardzo dobrej strony i zwiększył swoje szanse na wielki finał.

W ćwierćfinałach i półfinałach Polak nie poprowadził ani jednego meczu. To oznaczało dwie możliwości: albo wróci do domu z dwoma spotkaniami w dorobku, albo FIFA szykuje dla niego coś specjalnego. Prawdziwa okazała się hipoteza numer dwa. 18 grudnia 2022 roku Szymon Marcianik, jako pierwszy Polak, poprowadził finał mundialu. Po serii rzutów karnych Argentyna pokonała Francję, a nasz arbiter - wraz ze swoim zespołem - zebrał znakomite recenzje.

Szymon Marciniak nagrodzony na gali "Piłki Nożnej"

Od tego czasu Marciniak stał się niemalże celebrytą. Rozjemca finału bryluje w mediach, odwiedza także kolejne gale i kolekcjonuje statuetki. - Jest sporo nagród, o których nie mówi się głośno. Najbardziej cieszy mnie jednak, kiedy spotykam ludzi, którzy na co dzień nie interesują się futbolem, a mówią, że oglądali finał mistrzostw świata i byli dumni, że sędziuje go Polak. Dostałem mnóstwo zdjęć od osób, które ubrały na ten mecz garnitur i zasiadły w nim przed telewizorem. Czułem, że jestem przedłużeniem kadry narodowej i to było niezwykle miłe - powiedział Marciniak.