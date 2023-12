Marciniak ujawnia, rok po Katarze. Przed finałem podszedł Messi i powiedział to

Dla wielu sympatyków piłki nożnej finał mistrzostw świata w Katarze z końca ubiegłego roku w zasadzie od razu wszedł do klasyki futbolu - a sporo osób twierdziło przy tym, że był to najlepszy finał w historii mundiali. 2:0 po 36 minutach dla Argentyny, 2:2 po 90, 3:3 po 120 i w końcu seria karnych, w której Francja przegrała ostatecznie 2:4. Czy trzeba przypominać więcej?

Dla polskich kibiców starcie to kojarzyć się będzie jednak nieodzownie również z udziałem polskich sędziów, którym przewodził wówczas Szymon Marciniak. Rok po wydarzeniach z Bliskiego Wschodu arbiter udzielił długiego wywiadu Rafałowi Rostkowskiemu z TVP Sport, w którym powrócił on do tamtych emocjonujących chwil.

Szymon Marciniak zaskoczony przez Collinę. Niezwykłe kulisy mistrzostw świata w Katarze

Marcinak opowiedział m.in. o momencie, w którym dowiedział się, że poprowadzi on ostatnie spotkanie turnieju. Ogłoszenie nastąpiło oczywiście ze strony legendarnego już Pierluigiego Colliny, obecnego szefa Komisji Sędziowskiej FIFA. Co ciekawe Włoch wszystko zrobił znienacka, bowiem niespodziewanie wyjawił nazwiska rozjemców finału od razu po tym, jak podał obsadę meczu o trzecie miejsce. Dla wszystkich zgromadzonych było to coś absolutnie nieoczekiwanego.

Niesamowita radość, na pewno też jakieś delikatne wzruszenie. Można powiedzieć, że u chłopaków to nawet bardzo mocne, że od razu chciałem ich przytulić. Ale byli tak mocno wzruszeni, więc nie przesadzałem, bo nie chciałem, żeby polały się łzy. Był to naprawdę jeden z takich momentów, które w sędziowaniu zapamiętam najbardziej. I była to jedna z najbardziej wrażliwych chwil. Co u mnie raczej nie jest to jakoś zbyt częste, a ten moment wywołał wzruszenie, emocje ~ opisywał Marciniak w kontekście reakcji swojej i asystentów po komunikacie ze strony szefa KS FIFA.

Jak podkreślił 42-latek, nie miał on na kilka dni przed meczem stuprocentowej pewności co do tego, że największy z zaszczytów przypadnie akurat jemu w udziale - były jednak pewne przesłanki. "Pamiętam, jak Pierluigi wyganiał mnie z plaży. Mówił: uciekaj już z plaży, bo potrzeba ci bardzo dużo energii, a słońce zabiera energię" - stwierdził w rozmowie z Rafałem Rostkowskim.

Ostatnie chwile przed finałem MŚ. Messi podchodzi do Marciniaka i...

Marciniak zdradził też to, co działo się na Lusail Stadium tuż przed pierwszym gwizdkiem. Zamienił on wówczas kilka słów z Olivierem Giroudem, z którym, jak podkreśla, ma od dawna dobry kontrakt oraz z Leo Messim, kapitanem "Albicelestes".

Samo to, że kiedy stoisz w tunelu. Gdy widzisz się z zespołami, podchodzi do ciebie Messi i mówi: spodziewaliśmy się, że to ty musisz być w finale. Tak samo podszedł Giroud i też mówi: kurde, cieszymy się, że to ty sędziujesz finał. Masz z dwóch stron duży kredyt zaufania, czujesz to ~ mówił sędzia.

Szymon Marciniak trafił na klubowe MŚ. Polak pracował przy półfinale

Szymon Marciniak, choć - jak można rzec - sięgnął już po najwyższe laury, jakie tylko może sobie wymarzyć piłkarski arbiter, niezmiennie otrzymuje szanse na prowadzenie spotkań najwyższego szczebla - 18 grudnia 2023 roku, dokładnie rok po ostatnim akcencie mundialu w Katarze, pilnował on porządku w półfinale klubowych mistrzostw świata - w potyczce tej, rozegranej w saudyjskie Dżuddzie, Fluminense ograło Al Ahly 2:0.

