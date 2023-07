Nie ma tygodnia, by Szymon Marciniak nie odebrał telefonu z mniej lub bardziej zaskakującą propozycją. Takiego zaproszenia chyba jednak nie miał prawa się spodziewać - oto do udziału w webinarze zaprosiła go Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (EHF). Arbiter zaprezentuje wykład szkoleniowy dla swoich kolegów po fachu z aren halowych. Trwają zapisy do roli uczestnika tego wydarzenia.