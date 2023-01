Po powrocie z Półwyspu Arabskiego i dwutygodniowym odpoczynku polski arbiter wybrał się do Egiptu , by posędziować szlagier tamtejszej ekstraklasy między Al Ahly a Pyramids FC .

Marciniak posędziuje ligowy hit. W akcji drużyna Krychowiaka

Okazuje się, że była to tylko przygrywka do tego, co czeka naszego eksportowego rozjemcę już w poniedziałek. Jak poinformował Łukasz Gikiewicz, tego dnia Marciniak posędziuje ligowy hit w Arabii Saudyjskiej. Na dodatek z udziałem Grzegorza Krychowiaka.