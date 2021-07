Maciej Słomiński, Interia: Wszedł pan niedawno w chrystusowy wiek, kończąc 33 lata. Czyżby przyszedł czas na sportową emeryturę i zawieszenie butów na kołku?

Marcin Pietrowski, były zawodnik m.in. Piasta Gliwice i Lechii Gdańsk: - Dziękuję, nie narzekam. Zdrowie dopisuje, odpukać. Nie wyobrażam sobie życia bez gry piłki nożnej. Właśnie związałem się kontraktem z IV-ligowym Jaguarem Gdańsk.

Stawia pan sobie jakąś granicę? Tzn. grę np. do czterdziestki.

- Nie rozumiem ludzi, którzy tak robią. Czuję się bardzo dobrze. Żyję bardzo aktywnie, jeżdżę na rowerze, chodzę na siłownię, jednak nic nie przebija piłki nożnej. Uważam, że to najprzyjemniejszy sposób spędzania czasu. Miałem ogromne szczęście, nie ma lepszego zawodu od piłkarza. Robisz to co kochasz. Jeśli za rok będę czuł się dużo gorzej, wówczas przemyślę sprawę.

Rozmawiamy w pana rodzinnym Gdańsku.

- Wróciłem do domu, po tym jak skończył mi się kontrakt z Miedzią Legnica. Nie ukrywam, że już bardzo tęskniłem za domem. Tu mamy rodzinę, przyjaciół, wszystko czego do szczęścia potrzeba. Zdecydowałem się związać przyszłość mojej rodziny i swoją z rodzinnym Gdańskiem. Stąd kontrakt z Jaguarem. Miałem kilka konkurencyjnych ofert z regionu i nie tylko, ale projekt Jaguara najbardziej mnie zainteresował. Szybko doszliśmy do porozumienia. Poza grą i walką o awans do III ligi, robię papiery trenerskie i będę pomagał w szkoleniu młodzieży.

Chyba inaczej wyobrażał pan sobie pobyt w Miedzi Legnica.

- Półtoraroczny epizod w Legnicy pod względem sportowym był nieudany, nie ma się co czarować. Przyszedłem do Miedzi z Piasta Gliwice pod koniec okresu przygotowawczego, zimą 2020 r. Po rozmowie z trenerem Waldemarem Fornalikiem, biorąc pod uwagę moje ambicje i zasługi dla Piasta uznaliśmy, że mam niewielkie szanse na granie i lepiej będzie jak odejdę. Na prawej stronie obrony rywalizowałem z Martinem Konczkowskim i Bartoszem Rymaniakiem, na lewej z Jakubem Holoubkiem.

Lewa obrona...Śmieję się pod wąsem, bo w drugiej linii i formacji obronnej nie ma chyba pozycji, na której pan nie występował.

- Jestem zawodnikiem wszechstronnym, ale nie ma co kryć, że mam braki jeśli chodzi o grę lewą nogą. Nie mam żalu do Piasta, rozstaliśmy się w zgodzie. W połowie sezon u 2019/20 poszedłem do Miedzi Legnica, która miała ambicje powrotu do Ekstraklasy. Pod koniec rozgrywek trenera Dominika Nowaka zmienił Ireneusz Kościelniak. W barażach byliśmy gorsi od Radomiaka, brak awansu do Ekstraklasy i znów zmiana trenera. Tym razem na Jarosława Skrobacza. Była też spora rotacja piłkarzy. Po braku awansu zmieniły się relacje z właścicielem klubu. Miałem jeszcze rok kontraktu, który zostałby przedłużony po rozegraniu określonej liczby minut, jednak bardzo chciano bym tych minut nie rozegrał. W efekcie czego ten ostatni sezon wyglądał marnie.

W poprzednich rozgrywkach rozegrał pan pięć meczów w I lidze i 11 w III-ligowych rezerwach.

- Uważam, że nie byłem w tak słabej formie, żebym nie dał rady w I lidze. Gdy grałem byłem chwalony. Rozegrałem w zasadzie jeden słaby mecz - akurat blisko domu z Arką w Gdyni, przegraliśmy 0-4.

W styczniu został pan przesunięty do III-ligowych rezerw Miedzi Legnica.

- Jako alternatywę władzę klubu zaproponowały mi zmianę otoczenia. Uznałem, że dość mam przenosin i kontrakt wypełnię. Mam rodzinę, dwuletniego syna, dość miałem przeprowadzek. Teraz latem miałem fajne propozycje z I i II ligi, jednak rodzinnie uznaliśmy, że pieniądze to nie wszystko. Zdecydowaliśmy się osiąść w Gdańsku, a ja chciałbym rozwijać w kierunku szkoleniowym. W dłuższym horyzoncie czasu interesuje mnie praca z młodzieżą.

Czy zderzenie z III ligą w rezerwach Miedzi było bolesne? Nie mówię o poziomie piłkarskim, a bardziej o organizacji.

- Jeśli chodzi o takie rzeczy jak szatnia czy pranie własnego sprzętu - przepaść w porównaniu do tego do czego byłem przyzwyczajony w Ekstraklasie czy I lidze. Nie miałem z tym problemu, bardzo szybko się przystosowuję. Widziałem też, że dla młodych chłopaków byłem autorytetem, w czasie treningów podpatrywali, pytali o wiele rzeczy. W końcu nie tak wiele wcześniej byłem mistrzem Polski z Piastem Gliwice. Poziom sportowy III ligi śląskiej był całkiem w porządku, nie było tak że ostatnie pół roku zupełnie straciłem. Gdy mi pozwalano to grałem w rezerwach, władzom klubu zależało na utrzymaniu miejsca w III lidze. Na sam koniec trener Wojciech Łobodziński, który teraz przejął pierwszą drużynę, podziękował mi za profesjonalne podejście. Wiedziałem na czym polega moje zadanie i je wypełniłem.

Pożegnanie z Miedzią było średnie. Z tego co wiem koniec pana pobytu w Gliwicach również nie był kolorowy.

- Już to wyparłem. Czas goi rany. O Piaście i Gliwicach mogę mówić tylko w superlatywach. Zawiązaliśmy przyjaźnie, które będą trwały do końca życia. Najlepszy czas pod względem sportowym i życiowym.

Słyszę, że odejście z Lechii Gdańsk, której jest pan wychowankiem było najlepszą życiową decyzją.

- Patrząc z perspektywy czasu to tak. Myślę jednak, że gdyby to co osiągnąłem z Piastem udałoby się zrobić w barwach Lechii, byłoby to spełnienie marzeń.

Czyli podpisuje się pan pod tezą, że wychowankowie mają trudniej.

- W Gdańsku przeważnie udawało mi się spełniać oczekiwania trenerów i kolegów z drużyny, trudniej było spełnić życzenia otoczenia i kibiców.

Być może to wina roli jaką miał pan do spełnienia na boisku? Od środkowego pomocnika wymaga się kreacji, a pan miał zadania raczej defensywne, czego kibice nie wiedzieli. W Gliwicach grał pan w obronie.

- Może faktycznie gra w defensywie uwypukliła moje atuty i ukryła braki, które były widoczne w pomocy? Może w Gliwicach była mniejsza presja niż w Gdańsku? Może na Śląsku rozwinąłem się jako zawodnik? Jest tyle czynników składowych, które wpływają czy ktoś w danym miejscu "odpali" czy nie, że można by o tym książkę napisać. Co więcej, każdy by mógł napisać swoją książkę i co najlepsze - każdy mógłby mieć rację.

Jeszcze pan nie wiesza butów na kołku, nie chowamy pana do grobu, ale chciałem się pokusić o lekkie podsumowanie kariery. Jakie były pana piłkarskie wzorce? Czy takim kimś był Łukasz Surma?

- Od Łukasza wiele się nauczyłem, zarówno na boisku jak i poza nim. Podejście do treningu, zarządzanie drużyną - być może niektóre z jego cech trochę naśladowałem, dlatego przez pewien czas byłem kapitanem Piasta Gliwice. Łukasz nie był zawodnikiem, który miał wiele goli i asyst, nie miał jakichś efektownych odbiorów piłki, ale dzięki niemu każdy piłkarz w drużynie lepiej funkcjonował.

A najlepsi piłkarze z jakimi pan grał?

- Abdou Razack Traore miał to coś. W Piaście Joel Valencia. Nie wiem czemu nie wyszło mu w Legii.

Miał pan wielu trenerów, w którego ślady nie chciałby pan pójść?

- Na pewno nie będę się wypowiadał publicznie o kimkolwiek negatywnie. Nie pozwala mi na to dobre wychowanie i zdrowy rozsądek. Nie rozumiem publicznej wymiany uszczypliwości między moim kolegą z Piasta Piotrem Parzyszkiem i trenerem Waldemarem Fornalikiem. Obie strony straciły wizerunkowo.

No dobrze, to od którego szkoleniowca wziął pan więcej.

- Bardzo miło wspominam wszystkich szkoleniowców, których miałem w Gdańsku w III, II, I lidze. Jeżdżąc potem po Polsce doceniłem ich pracę. Nauczyłem się również z dystansem patrzeć na wyniki. Nie zawsze praca trenera ma na nie bezpośrednie przełożenie. Mówiliśmy o książce, która będzie traktować o aklimatyzacji piłkarza w danym miejscu. Drugi tom mógłby być o wpływie treningu na wynik. Każdy napisze swoją i każdy będzie miał rację. Dlatego ja chcę zająć się wyłącznie pracą z młodzieżą.

Mówił pan kiedyś, że najlepszy czas w Lechii to kadencja trenera Bogusława Kaczmarka.

- Człowieka, który sypie tak inteligentnymi żartami nie spotkałem w życiu. Całą czarną robotę za trenera Kaczmarka robił trener Krzysztof Brede. Trener "Bobo" miał nosa, wiedział kiedy i komu odpuścić, a kiedy dokręcić śrubę. Była świetna atmosfera, może dlatego, że mocno ograniczony był zaciąg z Polski i spoza granic. Przez brak pieniędzy wprowadzani byli młodzi, lokalni zawodnicy. Pierwsze kroki w piłce ligowej stawiali Paweł Dawidowicz i Przemek Frankowski. Dziś to reprezentanci kraju, ale gdyby wtedy nie byli wprowadzani z głową, nigdy by do kadry nie trafili.

Bogusław Kaczmarek często powoływał się na szkołę holenderską, jej przedstawicielem był również Ricardo Moniz.

- To trener, o którym mogę wypowiadać się w samych superlatywach. Miał ogromny wpływ na drużynę Lechii. Wprowadził bardzo ciężkie treningi, ćwiczenia siłowe, sztangi, wyskoki, wykroki, przysiady bułgarskie, z wyskokiem, ze stabilizacją. Wiele ćwiczeń interwałowych. Gry 1 na 1, 2 na 2 na bardzo dużym polu, dziś już tego się nie stosuje.

Okazało się, że polski piłkarz może ciężko trenować z niezłym efektem.

- Po treningach mieliśmy prądy - raz ciepło, raz zimno. Nie wiedzieliśmy co się dzieje z naszymi organizmami, tak byliśmy wycieńczeni. Czuliśmy się wypompowani na maksa, na boisku baliśmy się, że zaraz nam mięśnie nie wytrzymają, a potem oglądaliśmy nasze mecze w telewizji i byliśmy w szoku jak dużo i szybko biegamy, jak dobrze się prezentujemy. Kadencja trenera Moniza pokazała mi w jakim kierunku iść - tylko ciężka praca.

Byliście wkurzeni, gdy trener Moniz odszedł?

- Bardzo. Najlepsze co zrobił, to wziął pod swoje skrzydła zawodników, którzy nie grali. Z nimi rozmawiał, z nimi trenował. To są najważniejsi zawodnicy, przydadzą się może nie w 1-2 kolejce, ale w 8-10 już tak. Chodzi o to, by jakość drużyny nie spadła, gdy trzeba będzie zrobić zmianę.

Jaka była tajemnica sukcesu i tytułu mistrzowskiego Piasta Gliwice z dzisiejszej perspektywy?

- Dobra gra w defensywie. Gdy zdobywaliśmy wicemistrzostwo i potem mistrzostwo bramkarze Piasta byli wybierani najlepszymi golkiperami w lidze. Liderzy linii ofensywnej też zbierali nagrody - Kamil Vacek w 2016 r. i Joel Valencia w 2019 r. Nie było tak, że w każdym meczu gliwicka "Piastelona" przejeżdżała jak walec po rywalu. Większość meczów wygrywaliśmy jedną bramką. Poza tym - szatnia robi robotę, zawodnicy się lubili, rozumieli, to zadecydowało.

Rok wcześniej Piast Gliwice uratował się w ostatniej kolejce przed spadkiem.

- Piast robił świetne transfery, miał doskonale rozwinięty dział skautingu. Były to ruchy nieoczywiste, wielu piłkarzy tuż po przyjściu nie brylowało, a potem stanowili o sile drużyny. Mikkel Kirkeskov, Joel Valencia, Aleksandar Sedlar, Hateley w sezonie mistrzowskim grali świetnie.

Nie był pan tak oczywistym talentem jak przysłowiowy Grzegorz Król, który w wieku 16 lat debiutował w Lechii, był na testach w Ajaksie czy PSV.

- Z moich roczników wielkim talentem był Robert Hirsz. Jeździłem trochę po Polsce i tak zdolnego, młodego zawodnika nie widziałem. Do dziś nie wiem czego zabrakło, żeby Robert zrobił wielką karierę.

Może podpowiem: piłkarz liczy się od pasa w górę. Głowa nie dojechała.

- Być może. Mnie można różnie oceniać, jakiś talent miałem, przypadkowi ludzie nie grają w Ekstraklasie, ale porównując do tych najzdolniejszych jestem co najwyżej przeciętny. Nie można mi odmówić: ambicji, zaangażowania i ciężkiej pracy. Dzięki temu doszedłem do mistrzostwa Polski i ponad 250 występów w Ekstraklasie. Jako młody chłopak, wchodzący do szatni Lechii, nie myślałem że osiągnę tak wiele. Jeśli moja karierę porównać do cytryny, to wycisnąłem ją do cna, odwróciłem na drugą stronę i wycisnąłem jeszcze raz.

Może na pana przykładzie wysnuć wniosek, że może lepiej nie mieć wielkiego talentu, bo wtedy człowiek wie, że trzeba zasuwać.

- Nie ma reguły, zależy od indywidualnego podejścia. Może gdybym miał większy talent wyjechałbym za granicę, może zagrałbym kilka razy w kadrze? Tego już się nie dowiemy.

Rozmawiał Maciej Słomiński