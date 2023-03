"Ciągle jestem tym samym Marcinem. Jest więcej telefonów i zainteresowania mediów, ale ja się nie zmieniłem . Oglądam tego gola z fanami, ale to nie wpływa na to, kim jestem" - powiedział Marcin Oleksy w programie Eurosportu.

"Kocham strzelać takie gole. Można zobaczyć, że kiedy trenuję, to jest to bardzo ważny element. Często próbuje uderzyć piłkę głową lub 'szczupakiem'. Kiedy zacząłem grać, to chciałem strzelić spektakularnego gola. I to widać, jaki byłem zadowolony. Jestem dumny z tego, co zrobiłem" - dodał piłkarz, który na co dzień pracuje jako operator koparki.