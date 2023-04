Marcin Najman znów zaskakuje. Radzi Lewandowskiemu, jak ma grać w piłkę

Marcin Najman radzi Lewandowskiemu, co ma robić na boisku. "Jak my graliśmy z kumplami w piłkę…"

Zarówno kibice, jak i eksperci zastanawiają się, dlaczego Robert Lewandowski prezentuje się tak słabo i kiedy wróci do swojej optymalnej dyspozycji . Do grona osób, które zabrały głos na temat strzeleckiego impasu kapitana reprezentacji Polski, dołączył Marcin Najman . "El Testosteron" wysnuł zaskakujący wniosek, którym podzielił się na Twitterze. 44-latek stwierdził, że jego zdaniem Lewandowski po prostu snuje się po boisku, przez co jego koledzy z drużyny nie chcą podawać mu piłki .