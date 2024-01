Marcin Bułka znów bohaterem. Polak ponownie to zrobił. Co powie Probierz?

Marcin Bułka w bardzo młodym wieku wyjechał z Polski . Nasz golkiper nie osiągnął jeszcze wówczas pełnoletności, ale już mówiło się, że na zachód rusza bramkarz o naprawdę wielkim potencjale. Ten dostrzegła między innymi Chelsea , bo to właśnie do zespołu angielskiego giganta dołączył Bułka. Niestety mówimy tu jednak jedynie o grze w młodzieżowych kategoriach. W dorosłej ekipie "The Blues" nie było dane Polakowi zadebiutować.

Po przygodzie w Chelsea nadszedł czas na zmianę barw klubowych. Tym razem talent Bułki dostrzegło Paris Saint-Germain i to we Francji Polak postanowił kontynuować swoją karierę. W zespole z Paryża udało się zadebiutować, ale Bułka nie był w stanie wygrać rywalizacji w bramce i przed sezonem 2021/2022 udał się na wypożyczenie do OGC Nice. Jak się okazuje, może to być jedna z najlepszych decyzji, jakie podjął Polak w swojej karierze.