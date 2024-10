Ostatecznie ten pojedynek "przy zielonym stoliku" przegrał, choć według wielu ekspertów była to porażka zdecydowanie niezasłużona i to Bułka powinien wygrać nagrodę dla najlepszego bramkarza francuskiej Ligue 1. W trakcie sezonu pojawiało się wiele plotek odnośnie przyszłości naszego golkipera. Te łączyły go z różnymi wielkimi klubami. Najpierw pojawiły się informacje o zainteresowaniu Realu Madryt . Te jako pierwsze opublikował portal "Sport.fr".

Bułka mówi o transferze. Znamienne słowa o Courtois

Większość z tych informacji opierała się w szczególności na tym, jaką znajomość ma Bułka z Thibaut Courtois , który wówczas leczył bardzo poważną kontuzję i mówiło się o dużym niepokoju odnośnie tego, w jakiej formie Belg wróci po rehabilitacji, w związku z tym to właśnie Polaka wskazywano na tego, który mógłby go zastąpić. W tych rozważano pomijano nawet znajdującego się w wybitnej formie Andrija Łunina, który ratował Real w Lidze Mistrzów .

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" nasz golkiper opowiedział o swojej relacji z Belgiem. - Nieprzypadkowo gra w Realu Madryt, a po niemal rocznej przerwie z powodu kontuzji praktycznie od razu wraca do grania, wychodzi na finał Ligi Mistrzów i zachowuje w nim czyste konto. To pokazuje, jak wysoki status ma jako bramkarz. Do dzisiaj jestem z nim w kontakcie, często rozmawiamy. To był zawsze dla mnie taki starszy brat na treningach w Chelsea - powiedział Polak, przypominając jak dobrze dogaduje się z Courtois.