Marcin Bułka ostro krytykowany po ostatnim meczu. "Wielki przegrany"

Dla urodzonego w Płocku golkipera nie był to jednak udany występ. Już w czternastej minucie spotkania Polak wykiwany został przez Kyliana Mbappe , który zdobył pierwszą tego wieczoru bramkę dla "Les Rouge-et-Bleu". Sytuacja drużyny z Nicei pogorszyła się nieco ponad kwadrans później, kiedy to kolejną bramkę dla gospodarzy zdobył Fabian Ruiz .

Na reakcję swoich podopiecznych Francesco Farioli nie musiał długo czekać. W 37. minucie spotkania bramkę kontaktową zdobył Gaetan Laborde. Była to niestety jedyna zakończona sukcesem akcja w wykonaniu zawodników "Les Aiglons". Kiedy piłkarze zeszli do szatni na przerwę, kibice gości wciąż mieli nadzieję, że ich drużynie uda się odwrócić losy meczu i doprowadzić chociażby do remisu i dogrywki. Kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania Lucas Beraldo przekreślił szansę ekipy z Nicei na awans, zdobywając trzecią bramkę dla Paris Saint-Germain. Ostatecznie to właśnie paryski zespół cieszył się z awansu do kolejnego etapu rozgrywek.