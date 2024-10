Marcin Bułka następcą Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie? "Ziarnko prawdy"

Bułka w Barcelonie? Komentarz zaskakuje

Trudno, żeby było inaczej, mówimy bowiem o bramkarzu, który walczył o tytuł najlepszego zawodnika na swojej pozycji we francuskiej Ligue 1. Ostatecznie przegrał z Włochem Gianluigim Donnarumą, choć według wielu było to niesłuszne. Bułka jest wychowankiem warszawskiej Escoli, która powiązana jest z FC Barceloną.

Na początku października do "Blaugrany" dołączył Wojciech Szczęsny, ale tylko na 12 miesięcy. Niedługo później pojawiły się plotki o zainteresowaniu Marcinem Bułką ze strony Barcelony. Polak sam te plotki skomentował, w nieco zaskakujący sposób. - Jak to się mówi, w każdej plotce jest ziarnko prawdy. To na pewno jest komplement. Jeżeli ktoś mówi o tych klubach to dla mnie zawsze taki ekstra bodziec i znak, że coś robię dobrze - powiedział w rozmowie z "TVP Sport".