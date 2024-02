Marcin Bułka błyszczy, jak nigdy. Wspaniałe wyróżnienie dla Polaka

Marcin Bułka w tym sezonie niewątpliwie znajduje się w gronie tych piłkarzy, których można śmiało uznać za największe zaskoczenia w czołowych pięciu ligach europejskich. Polak już w poprzednich rozgrywkach kilkukrotnie pokazał, że może być golkiperem najwyższej klasy, ale ostatecznie niestety przegrał rywalizację z doświadczonym Kasprem Schmeichelem . Powiedzieć jednak, że Duńczyk nie prezentował się w poprzednim sezonie w barwach OGC Nice dobrze, to jak nic nie powiedzieć.

Przed sezonem 2023/2024 pozycja Bułki nie była jednak pewna. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jaka będzie jego przyszłość. Trener OGC Nice Francesco Farioli uznał jednak, że Bułka będzie jego wyborem numer jeden, dopóki będzie prezentował oczekiwany przez niego poziom. To sprawiło, że Schmeichel pożegnał się z klubem po zaledwie roku. Ważnym argumentem w tej debacie była bardzo dobra gra nogami Marcina Bułki , która jest istotna dla jego obecnego szkoleniowca.

"L'Equipe" doceniło Bułkę. Kolejne wyróżnienie w sezonie

Początek obecnego sezonu we francuskim zespole miał absolutnie spektakularny. Bułka raz po raz ratował swoich kolegów przed stratą gola. Zaczęliśmy mu już nawet wyliczać kolejne godziny bez straconego gola i patrzeć na historyczne rekordy całej ligi. Tego pobić się nie udało, przynajmniej na razie, ale wyniki Bułki i tak są świetne. W 23. kolejce Ligue 1 nasz reprezentant jedynie poprawił swoje notowania u wszelkich ekspertów. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy bowiem obronił rzut karny, a poza tym zanotował kilka innych parad. Dzięki temu jego drużyna nie przegrała tego spotkania.

W samym tym meczu według algorytmu SofaScore.com Polak powinien stracić 2,55 goli (współczynnik oczekiwanych goli przyp. red.), co jest rzecz jasna niemożliwe, ale pokazuje, ile swojemu zespołowi dał Bułka. Występ naszego zawodnika drugi raz w tym sezonie został doceniony przez dziennikarzy "L'Equipe" . Najbardziej prestiżowy francuski sportowy tytuł umieścił bowiem Bułkę w swojej jedenastce kolejki z notą osiem - drugą najwyższą w całym zestawieniu razem z kilkoma innymi zawodnikami.

Co więcej, Bułka został wyróżniony także przez analityków cenionego portalu WhoScored.com. Polak znalazł się również w jedenastce kolejki stworzonej przez ten właśnie portal. Wydaje się, że Bułka bardzo mocno pracuje nie tylko na miejsce w XI kolejnych kolejek, ale przede wszystkim na miano najlepszego bramkarza sezonu we francuskiej Ligue 1. Na dziś bardzo wiele na to wskazuje. Bułka łącznie według współczynników uchronił swój zespół przed utratą 4,85 goli w samej Ligue 1 (za SofaScore.com przyp. red.)