Diego Maradona jest wciąż odniesieniem do wszystkiego, co dzieje się w światowym futbolu. Wspomnienia o Argentyńczyku nie blakną i co roku są przywoływane przy okazji rozmaitych rocznic. Dziś przypada 45 lat od debiutu „Boskiego Diego” w reprezentacji Argentyny. Przedstawiamy najpiękniejsze bramki „Peluso” strzelone dla Albicelestes.