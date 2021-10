Niebawem, bo 25 listopada, minie dokładnie rok od momentu, w którym świat pożegnał Diego Armando Maradonę - niegdyś wybitnego futbolistę, dla wielu najlepszego piłkarza w dziejach. "Pelusa" odszedł w wieku 60 lat, a śmierć ta wywołała żywiołowe reakcje zwłaszcza w jego ojczyźnie, czyli Argentynie, gdzie miał on niemalże "boski" status. Pojawiło się też wiele koncepcji na temat tego, jak można uczcić pamięć Maradony.

Jedną z nich przedstawił jakiś czas temu dziennik "Ole", który zaproponował superpucharowy mecz między Włochami i Argentyną, który miałby zastąpić nierozgrywany już Puchar Konfederacji. Na razie nic z tego pomysłu nie wyszło, ale niebawem zostanie zrealizowane inne przedsięwzięcie - Maradona Cup.



Maradona Cup. Kiedy i gdzie odbędzie się mecz?

Maradona Cup to miniturniej składający się z zaledwie jednego meczu, który od razu rozstrzygnie zdobywcę trofeum. Mają w nim wziąć udział dwa byłe kluby Maradony - Boca Juniors oraz FC Barcelona. "Blaugrana" przedstawiła w swoim oficjalnym serwisie szczegóły na temat tego starcia.



Mecz odbędzie się 14 grudnia tego roku, a areną zmagań ma być Mrsool Park, znany też jako Stadion Uniwersytetu Króla Sauda. Obiekt mieści się w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, a na co dzień mecze na nim rozgrywa zespół Al Nassr FC. Trybuny w tym miejscu są w stanie pomieścić 25 tys. fanów.



Ta lokalizacja może zdziwić wielu kibiców, bo Maradona nie miał nic wspólnego z Arabią Saudyjską, ani za czasów występów jako piłkarz, ani za czasów pracy trenerskiej (choć miał epizody prowadzenia drużyn z pobliskich Zjednoczonych Emiratów Arabskich).



Saudyjczycy natomiast przykładają w ostatnich latach ogromną wagę do promocji futbolu i są w stanie wykładać na ten cel spore kwoty. W bliskowschodnim królestwie odbyły się np. w 2020 roku rozgrywki o Superpuchar Hiszpanii - zresztą z udziałem Barcelony.



FC Barcelona zamiast Napoli. Kolejna dyskusyjna decyzja ws. turnieju

Wybór "Dumy Katalonii" na uczestników spotkania również może wzbudzać pewne dyskusje, ponieważ dwuletni okres pobytu Maradony w tym klubie nie należał do najwybitniejszych patrząc na przebieg jego pozostałej kariery. "El Diez" co prawda zdobył wówczas z FCB m.in. Copa del Rey, ale nękały go także problemy zdrowotne, które skutecznie uniemożliwiały mu rozwiniecie skrzydeł w Hiszpanii.



Znacznie bardziej trafnym wyborem zdawałaby się ekipa SSC Napoli, bo to z nią Diego Maradona święcił największe triumfy, a w Neapolu, podobnie jak w Argentynie, jest on otoczony nimbem absolutnego bohatera. W Maradona Cup "Azzurrich" jednak zabraknie - jak przy okazji wskazuje m.in. "Daily Star", to także kwestia faktu, że "Blaugrana" była od początku mocno zaaranżowana w zorganizowanie starcia.



Maradona Cup. Pomysłodawcą jest właściciel Almerii

Głównym pomysłodawcą miniturnieju ma być jednak Turki Al-Sheikh, przewodniczący saudyjskiego Generalnego Urzędu ds. Rozrywki, a przy okazji właściciel hiszpańskiego, drugoligowego klubu UD Almeria.



Diego Armando Maradona dla Boca Juniors występował w latach 1981-1982 i 1995-1997. W Barcelonie grał między 1982 a 1984 rokiem.

