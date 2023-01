Manchester United zbudował solidną zaliczkę. Finał na wyciągnięcie ręki

Manchester United bliżej finału Carabao Cup

Ten gol jakby nieco uspił piłkarzy ten Haga , którzy raz po raz dawali się kontrować. Mało brakowało, a taka postawa szybko by się zemściła. Po jednej z takich akcji Gibbs-White zagrał do wychodzącego Surridge`a , który spokojnie, "pasóweczką" umieścił piłkę przy dalszym słupku bramki de Gei , po analizie VAR okazało się jednak, że był na minimalnym spalonym.

Takich ostrzeżeń w pierwszej połowie United dostało jeszcze kilka, ale ostatecznie to oni schodzili na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem. Casemiro świetnie rozprowadził akcję i zagrał do Antony`ego, który momentalnie uderzył sprzed pola karnego. Jego strzał odbił jeszcze czujnie Hennessey, ale najszybciej do bezpańskiej piłki ruszył Wout Weghorst i właśnie w ten sposób zdobył swojego pierwszego gola po transferze do Anglii.