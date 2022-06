Manchester United musi wdrożyć plan B. Wszystko zepsuł im Liverpool

Jak donoszą hiszpańskie i brytyjskie media, Manchester United ma problem, bo Liverpool sprzątnął im sprzed nosa ich kluczowy cel transferowy, którym miał być Darwin Nunez.

Manchester United zarzuci sieci na piłkarza Romy?

Urugwajski napastnik wybrał ofertę "The Reds", a "Czerwone Diabły" teraz muszą wrócić do poszukiwań innego snajpera.

Podobno tym "planem B" Manchesteru United ma być skuszenie Tammy’ego Abrahama. Piłkarz AS Roma i reprezentacji Anglii na pewno nie byłby jednak tani i łatwy do ściągnięcia na Old Trafford. Tym bardziej, że - jak przyznają wspomniane media - rzymskiemu klubowi wcale nie spieszy się, by 24-latka gdziekolwiek oddawać.

Tammy Abraham większość swojej dotychczasowej kariery spędził w innym brytyjskim klubie - Chelsea.

