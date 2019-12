Manchester United spełnił plan minimum i pokonał drużynę Colchester United 3-0. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera strzelanie rozpoczęli dopiero w drugiej połowie.

Kibice zgromadzeni na Old Trafford, aby zobaczyć pierwszą bramkę musieli poczekać aż do... 51. minuty meczu. Nemanja Matić zagrał wtedy piłkę do Marcusa Rashforda. Ten popędził boczną strefą boiska, zszedł do środka i bardzo mocnym strzałem pokonał Deana Gerkena.

Manchester United wreszcie złapał wiatr w żagle i druga bramka padła po zaledwie pięciu minutach. Mason Greenwood dobrze wrzucił piłkę w pole karne. Na nią nabiegał Rashford, jednak uprzedził go interweniujący defensor Colchester Ryan Jackson, który nieco pechowo wpakował piłkę do własnej bramki.

"Czerwone Diabły" już po chwili zamknęły wynik spotknia.. W 61. minucie Juan Mata bardzo dobrze zagrał z głębi pola do Rashforda, ten z pierwszej piłki zagrał do Anthony’ego Martiala. Francuzowi nie pozostało nic innego jak dopełnić formalności i zdobyć bramkę.

W pozostałych dzisiejszych meczach Carabao Cup Leicester po serii rzutów karnych pokonał Everton (2-2 w meczu, 4-2 w karnych), a Manchester City wygrał 3-1 z Oxford United.



2019-12-18 21:00 | Stadion: Old Trafford | Widzów: 57559 | Arbiter: D. Coote Manchester United Colchester United FC 3 0 DO PRZERWY 0-0 M. Rashford 51' R. Jackson 56' (samob.) A. Martial 61'

3 0 Manchester United Colchester United FC Romero Maguire Shaw Tuanzebe Young Pereira Mata Matić Martial Greenwood Rashford Gerken Bramall Eastman Jackson Prosser Comley Lapslie Pell Nouble Norris 'Hacker' Harriott SKŁADY Manchester United Colchester United FC Sergio Romero 39′ 39′ Dean Gerken Harry Maguire Cohen Bramall 62′ 62′ Luke Shaw Tom Eastman 65′ 65′ Axel Tuanzebe 56′ (samob.) 56′ (samob.) Ryan Jackson 22′ 22′ Ashley Young Luke Prosser Andreas Hoelgebaum Pereira 73′ 73′ Brandon Comley Juan Mata Tom Lapslie Nemanja Matić 18′ 18′ 66′ 66′ Harry Pell 61′ 61′ Anthony Martial Frank Nouble Mason Greenwood Luke Norris 'Hacker' 51′ 51′ 62′ 62′ Marcus Rashford 73′ 73′ 77′ 77′ Callum Harriott REZERWOWI Lee Grant Ethan Ross Phil Jones Ryan Clampin 62′ 62′ Brandon Williams Omar Sowunmi 65′ 65′ James Garner Jevani Brown 62′ 62′ Jesse Lingard 73′ 73′ Luke Gambin Scott McTominay 77′ 77′ Kwame Poku Tahith Chong 66′ 66′ Ben Edward Stevenson

STATYSTYKI Manchester United Colchester United FC 3 0 Posiadanie piłki 73% 27% Strzały 19 5 Strzały na bramkę 8 2 Rzuty rożne 7 2 Faule 7 10 Spalone 3 1